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شؤون فلسطينية

أول تعليق من سرايا القدس و"الجهاد" على مقتل مستوطنيْن إثر قذيفة سقطت في إشكول

أول تعليق من سرايا القدس و"الجهاد" على مقتل مستوطنيْن إثر قذيفة سقطت في إشكول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على مقتل مستوطنيْن إثر قذيفة سقطت في إشكول.

وقال الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة: "بوركت سواعد رجالنا البواسل في وحدة المدفعية التي ما زالت توجه ضرباتها لغلاف غزة مستهدفة المواقع والحشودات العسكرية بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل والصواريخ موقعةً خسائر كبيرة في صفوف جنود العدو بين قتيل وجريح".

وأضاف: "ما زال العدو يجلي بطائراته الإصابات الحرجة والقتلى حتى اللحظة".

وقال أبو حمزة : "ندير المعركة بكل قوة واقتدار ونحدد حسب خططنا المسبقة متى وكيف وأين سنضرب وما  يكشف عنه العدو من خسائر في كيسوفيم واشكول ومواقع حشوداته ما هو إلا بعضٌ من بأس رجال المدفعية".

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن "ضربات المقاومة متواصلة ولن توقفها كل المؤامرات".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تتواصل ضربات المقاومة الباسلة لتؤكد للقاصي والداني أن الفعل الجهادي المقاوم لن توقفه كل المؤامرات، وأن الدعم الأمريكي لكيان الإرهاب والقتل في عدوانه البشع على الأبرياء والآمنين سيقابل برد قوي". 

وقالت "الجهاد": إن "الأيام القادمة ستثبت للعالم أجمع أن من يراهنون على عامل الوقت لاستنزاف المقاومة هم خاسرون"، مشيرة إلى أن "المقاومة في الميدان تعرف جيداً كيف تدير النار وكيف ترد اللهب في وجه المعتدين". 

ودعت شعبنا في الضفة والقدس وأراضي عام 48 لمواصلة وتصعيد غضبهم ومظاهراتهم والاشتباك في كل النقاط ليتكامل الفعل المقاوم في كل الميادين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل مستوطنيْن اثنين، فيما أصيب عشرة آخرون، بينهم إصابات خطيرة، جراء سقوط صاروخ أطلقته المقاومة على مبنى في إشكول.

وذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأنها قصفت بقذائف الهاون، مواقع وتحشيدات الاحتلال في غلاف غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين في اشكول.

كما ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن الاحتلال اعترف رسمياً بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 10 آخرين في قصفها لمواقعه في أشكول.

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