فيديو.. الإعلان عن مقتل مستوطنيْن إثر قذيفة للمقاومة سقطت في اشكول

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل مستوطنيْن اثنين، فيما أصيب عشرة آخرون ، بينهم إصابات خطيرة، جراء سقوط صاروخ أطلقته المقاومة على مبنى في إشكول.





وذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأنها قصفت بقذائف الهاون، مواقع وتحشيدات الاحتلال في غلاف غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين في اشكول.





كما ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن الاحتلال اعترف رسمياً بمقتل 2 من جنوده وإصابة 10 آخرين في قصفها لمواقعه في أشكول.









ووفق ما نقلت (يسرائيل هيوم)، فإن الجندي المصاب في منطقة معبر إيرز، حالته متوسطة-خطيرة.

ودوت صفارات الإنذار في جميع مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى كريات جات ولاخيش وجنوب عسقلان والنقب الغربي.



وذكرت قناة (كان)، أن القصف الأخير من غزة لمستوطنات "إشكول" تسبب بأضرار مباشرة في مزرعة مواشي، كما أن قذيفة صاروخية أخرى سقطت بالقرب من مبان سكنية وألحقت أضرارا فيها.



وكانت تعليمات صدرت لسكان المستوطنات حتى مسافة 4 كم من حدود غزة بالبقاء داخل المناطق المحصنة/الملاجئ حتى إشعار آخر.

وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة جندي جراء سقوط قذيفة في منطقة معبر "إيريز" شمال قطاع غزة.ووفق ما نقلت (يسرائيل هيوم)، فإن الجندي المصاب في منطقة معبر إيرز، حالته متوسطة-خطيرة.







رام الله - دنيا الوطن