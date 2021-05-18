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مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

صور.. مسيرات في الضفة وأراضي 48 تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا

صور.. مسيرات في الضفة وأراضي 48 تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، اليوم الثلاثاء، مسيرات جماهيرية حاشدة وغاضبة في محافظات الضفة الغربية وأراضي عام 48، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

ففي رام الله، انطلقت مسيرة شارك فيها الآلاف، ورفع المشاركون خلالها الاعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بعدوان وجرائم الاحتلال، ورددوا الهتافات والأهازيج الوطنية.

وانتهت المسيرة التي جابت شوارع المدينة، عند مدخل البيرة الشمالي، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "بيت ايل" العسكري، أصيب خلالها، حتى إعداد هذا الخبر، عدد من الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع.

وكانت قيادة القوى الوطنية والاسلامية، دعت أبناء شعبنا الى المشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرا، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين دعوة لجنة المتابعة العليا في اراضي عام 48 بالإضراب الشامل.

وتتزامن المسيرة مع الاضراب الذي عم الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ48، ومخيمات الشتات في لبنان، والجولان السوري المحتل، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

وكانت القوى والمؤسسات الرسمية والاهلية، والنقابات، والبنوك، وشركات القطاع الخاص أعلنت مشاركتها في الاضراب الشامل، وفي المسيرات الوطنية الشاملة.

يشار الى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، منذ 10 آيار/ مايو الجاري، بلغت 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا، و36 سيدة، وإصابة أكثر من 1400، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية، 23 شهيدا.

ومنذ 13 أبريل/نيسان المنصرم، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء الاعتداءات الوحشية، لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهلنا في حي الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.












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