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مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

(أناضول): نتنياهو طلب من واشنطن مهلة يومين لثلاثة لإنهاء العملية العسكرية

(أناضول): نتنياهو طلب من واشنطن مهلة يومين لثلاثة لإنهاء العملية العسكرية
نتنياهو وقادة من جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة أنباء (أناضول) عن مصادر غربية مطلعة على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الثلاثاء، قولها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من الإدارة الأمريكية مهلة يومين إلى ثلاثة لإنهاء عمليته العسكرية في قطاع غزة.

وأضافت المصادر التي لم تكشف عن هويتها، أن الأمريكيين طلبوا من نتنياهو يومي الأحد والاثنين، إنهاء عدوانه على غزة فرد أنه ما زال بحاجة ليومين إلى ثلاثة لاستكمال تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضرب أهدافه في القطاع.

ولم تستطع تلك المصادر التأكيد، ما إن كان ذلك يعني أن العدوان الإسرائيلي على غزة سيتوقف الأربعاء أو الخميس، أم لا، وفق (أناضول).

من جهته، قال المراسل السياسي في موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي باراك رافيد، لقناة (سي إن إن) الأمريكية فجر الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين "إنهم بحاجة إلى 24-48 ساعة لإتمام العملية في غزة ثم سيتوقفون".

وأضاف: "رسالة إدارة (الرئيس الأمريكي) جو بايدن لإسرائيل هي أن وقت العملية بدأ ينفد".

وكان بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مساء الإثنين مع نتنياهو.

وقال البيت الأبيض، في بيان، حول الاتصال: "جدد الرئيس دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية".

وأضاف: "أعرب الرئيس عن دعمه لوقف إطلاق النار، وناقش مشاركة الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين لتحقيق هذه الغاية".

لكن المصادر المطلعة على تفاصيل اتصالات وقف إطلاق النار أشارت إلى أن "نتنياهو يرفض تقديم أي التزام مقابل وقف إطلاق النار".

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، (مكان) الثلاثاء، إن مصادر إسرائيلية مطلعة على الاتصالات الجارية بهدف التوصل الى وقف لإطلاق النار، أكدت أن "بوادر تفاؤل بدأت تلوح في الأفق حول احتمال إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة".

وأشارت تلك المصادر بهذا الخصوص، إلى أن "اتصالات أولية تجرى حاليا لتحقيق هذا الهدف"، غير أن الهيئة استدركت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "ينفي ذلك".

واستبعد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، في حديثه لـ (مكان)، احتمال إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة في الأيام القريبة.

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