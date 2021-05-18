الهندي: طالما أن المعركة مفتوحة والمقاومة صامدة ستسمعون يوميًا تطورات غير مسبوقة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الهندي، إن العدو الصهيوني لا يستطيع تركيع الشعب الفلسطيني؛ كون شعبنا يملك الإيمان.وذكر د. الهندي في تصريح صحفي، أن المقاومة تُسدد ضربات لم يتوقعها العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن هي المرة الأولى بهذا الحجم، والقوة، والاقتدار التي يتعرض له العدو للضربات منذ عام 1948.وأضاف الهندي: "طالما أن المعركة مفتوحة، والمقاومة صامدة، كل يوم ستسمعون تطورات غير مسبوقة، والتهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال هي تهديدات فارغة تعكس حجم الإحباط والتخبط الذي يعيشه في المؤسستين الاستخبارية والعسكرية، وعلى المستوى السياسي".وأشار إلى أنه منذ البداية كان هناك فشل استخباراتي وعسكري للعدو، لا سيما بأن غزة فاجأت العدو ولم تتوقف عن الرد على استمرار العدوان على أهل القدس، لافتًا إلى أن سلاح المقاومة بالقطاع، هو سلاح الشعب كله.وذكر، د. الهندي أن الصورة الأولى كانت لهذه المواجهة هي إطلاق المقاومة صاروخ "كورونيت" على أهداف عسكرية إسرائيلية على الحدود مع غزة، وأيضاً إطلاق صواريخ على مدينة القدس المحتلة، وستبقى هذه الصور عالقةً في ذهن كل إسرائيلي.وأوضح، أن المقاومة بدأت المعركة بصورة "الكورنيت"، بينما بدأ العدو الصهيوني ضرباته بالمجازر، لا سيما مجزرة عائلة المصري في بيت حانون شمال القطاع في اليوم الأول، ثم استمرت سلسلة المجازر، وصولاً لمجزرة مخيم الشاطئ التي راح ضحيتها 8 أطفال و3 نساء، ومجزرة شارع الوحدة التي راح ضحيتها 44 شهيداً جميعهم مدنيين، بمن فيهم الأطباء رحمهم الله جميعاً".ولفت إلى أن أن "بنك الأهداف" الذي خرج نتنياهو يتحدث عنه، هي استهداف الأطفال والنساء بغزة، مشددًا على أن هذه "دولة" مشلولة، جبهة داخلية معطلة، وجيش بلا أهداف سوى هدم المنازل على رؤوس النساء والأطفال، هذه فضيحة أخلاقية بكل المقاييس.وأضاف: "شعبنا يؤمن أنه لكل أجلٍ كتاب، وفي هذه المعركة اصطفى الله شهداء، منهم الشهيد القائد حسام أبو هربيد (رحمه الله)، نسأل الله أن يرحمهم جميعاً، وبالتالي بهذا الإيمان لا نضجر، ونزداد عزيمةً وقرباً من الله".وتابع بالقول: "قادة الاحتلال الآن يبحثون عن صورة نصر وهمي ليقوم نتنياهو بتسوقها، ونحن نقول له: لن تجد هذه الصورة. لن تجدها أبداً".وبشأن تحركات أهالي الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة الغربية مضى د. الهندي بالقول: "شعبنا في الداخل المحتل عام 1948 اليوم ينهض بشكل لم يكن يتوقعه العدو الإسرائيلي مطلقاً، وهم فشلوا في محاولات تذويبه وإبعاده عن حِسه الديني والوطني طوال 73 عاماً.وختم حديثه بالقول: "الضفة الغربية اليوم ستنتفض وستستمر ان شاء الله في هذا الظهور، وهذه البطولات التي لطالما عودتنا عليها".