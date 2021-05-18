"الإعلامي الحكومي": 244 مليون دولار خسائر قطاع غزة ولم يدخل وقود اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي منذ يوم العاشر من آيار/مايو الجاري، يصل إلى 244 مليون دولار.





من جهة أخرى، قال "الإعلامي الحكومي": إن إعلان الاحتلال فتح المعابر غير صحيح، حيث "لم يجر إدخال أي وقود إلى غزة" اليوم.





جاء ذلك في بيان له كشف فيه تحديثاً لحصيلة العدوان الإسرائيلي بعد تسعة أيام وفيما يلي تفاصيله:





تحديث حصيلة إجرام الاحتلال وعدوانه المتواصل

يتواصل عدوان الاحتلال الغاشم على أبناء شعبنا لليوم التاسع، حيث شنت طائرات المحتل ومدفعيته وبوارجه الحربية أكثر من ١٦١٥ غارة واعتداء منذ بداية العدوان، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

بلغت غارات الليلة الماضية أكثر من ١٦٥ غارة نفذتها طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، وتركز القصف غرب وشرق مدينة غزة وشمال القطاع.

وقد أسفر هذا العدوان لارتقاء ٢١٣ شهيدا منهم: ٦١ طفلا ٣٦ امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى ١٤٤٢ جريحا جلهم من النساء والأطفال.

وقد خلّف العدوان خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من ٢٤٣،٨ مليون دولار، منها: ١٧٦،٦ مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة ٦٧،٢ مليون دولار، وفق التالي:

-قصف منازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من ١١٧٤ وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ٧٠٧٣ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.

-قصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي عدد ١٥٦، وهدم كلي لحق ب ٣٣ مقر إعلامي، فضلا عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه ٥٤ مليون دولار.

-قصف ٧٣ مقر حكومي ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة ٢٣ مليون دولار.

-تضرر ٥٧ مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

-قصف مزارع حيوانية وأراضي زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت ٢٢ مليون دولار.

-خسائر مباشرة بقيمة ٢٧ مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء قصفها ومنها قصف المنطقة الصناعية واستهداف عدد من المصانع بشكل مباشر.

-قصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت ٢٢ مليون دولار.

-خسائر مباشرة بقيمة ١٢ مليون دولار في قطاع الطاقة جراء قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء.

-تضرر عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر أكثر من ٥،٥ مليون دولار.

-تضرر شبكات اتصالات وانترنت ومحولات ومعدات، بقيمة وصلت ٦،١ مليون دولار.

-تعرض ٨ مساجد للهدم بشكل كلي أو بليغ وتضرر ٢٩ مسجد وكنيسة واحدة، ومبنى وقفي من خمسة طوابق ومرافق وقفية جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة ٥ مليون دولار.

- يستمر إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.

-جريمة الاحتلال المستمرة خلفت واقعا إنسانيا صعبا سيما مع نزوح آلاف العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضا منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب إغلاق المعابر وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، ومنع دخول الوقود لمحطة الكهرباء، وهو ما يعد جريمة إنسانية وحرب إبادة بحق أبناء شعبنا جميعا في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن