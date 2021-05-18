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شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تثمن جهود النقابات العربية والدولية الشريكة في فضح جرائم الاحتلال

نقابة المحامين تثمن جهود النقابات العربية والدولية الشريكة في فضح جرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت نقابة المحامين الفلسطينيين المواقف الثابتة لكافة النقابات العربية والدولية الشريكة والرامية لفضح ممارسات الدولة القائمة بالاحتلال لا سيما أعمال الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكب في قطاع غزة وسرقة الأراضي في عاصمتنا الأبدية القدس.

وشددت نقابة المحامين في إطار اتصالاتها مع النقابات العربية والدولية وانتصارا لحقوق شعبنا المشروعة وانسجاما مع أحكام القانون الدولي العام والإنساني ضرورة قيامها بممارسة الضغط على الحكومات والأنظمة للوقوف أمام مسؤولياتها مما يجري من انتهاكات ومجازر جماعية ترتكبها قوة الاحتلال العسكري
الاسرائلي بحق شعبنا الأعزل في كافة أماكن تواجده.

و قالت: "إن هذه الجهود تأتي في اطار التنسيق التام على المستوى العربي أولا في إطار اتحاد المحامين العرب وعلى المستوى الدولي ثانيا في إطار الأطر والنقابات الحرة المؤمنة بعدالة قضية شعبنا وذلك لبناء استراتيجية محددة تنقل حقيقة الكيان الاحتلالي وسلوكه القائم على نظام الفصل العنصري التام".

وفي ذات السياق، أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين ايمانها المطلق في التحول الطليعي الطبيعي في التعامل مع قضيتنا الوطنية من قبل كافة أحرار العالم وفي مقدمتهم النقابات والاتحادات الشعبية الأممية استنادا لما كرسه شعبنا الفلسطيني في الأسابيع الماضية على امتداد خارطة فلسطين التاريخية من حالة نضالية متقدمة وتشبثه في هويته الوطنية الفلسطينية بعد ثلاثة وسبعين عاما من
النكبة وبعد أن اعتقدت قوة الاحتلال العسكري أن عامل الزمن ممكن أن يمسح ذاكرة شعبنا و مآسيه ويفقده هويته الوطنية.

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