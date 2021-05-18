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شؤون فلسطينية

ديمتري دلياني: اضراب الكرامة سيحمل آثار سلبية على اقتصاد دولة الاحتلال

ديمتري دلياني: اضراب الكرامة سيحمل آثار سلبية على اقتصاد دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة (فتح)، ديمتري دلياني: "إن إضراب الكرامة اليوم، والذي يشمل المدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية بما فيها القدس، يحمل معاني ورسائل سياسية هامة من شعبنا الفلسطيني لجميع أنحاء العالم، وفي نفس الوقت يؤثر اضراب الكرامة على اقتصاد دولة الاحتلال سلباً بشكل مباشر ليضيف لخسارتها الاقتصادية فقط والبالغة حوالي 190 مليون دولار يومياً نتيجة عدوانها على قطاع غزة".

و أضاف دلياني" إن الإضراب في الضفة الغربية، سيضر باقتصاد دولة الاحتلال لأن معظم السلع التي يتم استهلاكها يومياً تأتي إما من دولة الاحتلال أو من خلالها، وعليه فإن شمل الإضراب في الضفة المحتلة سيكون له أثر سلبي على المحتل".

و تابع" هناك 130 ألف عامل من الضفة يعملون في دولة الاحتلال، غير العمال المقدسيين وعمال الداخل، منهم 65 ألفاً في قطاع البناء، والباقون موزعون على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، و40 الفاً اضافية في القطاع الصحي من ضمنهم اطباء وممرضون وفنيون، وما يزيد عن 30 ألف عامل من الضفة يعملون في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 67، ومشاركتهما و على الأقل جزء منهم في اضراب الكرامة سيكون له أثر سلبي مضاعف على اقتصاد دولة الاحتلال ومستوطناتها".

ولم ينكر دلياني أن للإضراب تأثيرًا سلبياً على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه وضّح أن أي ضرر اقتصادي متوقع أن يصيبنا لا يسوى شيء أمام ما تتعرض له غزة والقدس والاقصى من مخاطر، وأن شعبنا الذي لم يتوانى يوماً عن تقديم الأرواح فداءاً للوطن لن يهزه أضرار اقتصادية محدودة.

وأما بالنسبة لفلسطيني الداخل وتأثير اضرابهم على اقتصاد دولة الاحتلال، فقال دلياني: "أنه وبحسب الإحصاءات دولة الاحتلال الرسمية، فإن 21.1% من إجمالي سكانها من الفلسطينيين، ويبلغ عددهم نحو مليون و966 ألفًا مقابل ستة ملايين و849 ألفاً من اليهود، وهذا ما يجعل منهم قوة شرائية مهمة، خاصة في مجال السلع البسيطة والغذائية الأساسية والتزامهم في اضراب الكرامة سيزيد من اثره السلبي على اقتصاد دولة الاحتلال.

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