إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قرية العرقة غرب جنين.وذكر عضو المجلس القروي صالح واكد، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الخروج بعد إعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة، وأطلقت الأعيرة المعدنية، والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات الاختناق، ولا تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة .وأضاف، أن الاحتلال داهم المنازل وفتشها وعبث بمحتوياتها، واعتدى على أصحابها بالضرب واستولى على كاميرات المراقبة الخاصة بها، لافتا إلى أنه عرف من أصحابها: عبد الكريم خالد ابراهيم، وحسني صالح يحيى، وناهض عبد الغني يحيى.وكانت مواجهات اندلعت على حاجز الجلمة المقام على أراضي المواطنين شمال جنين بين الشبان وقوات الاحتلال منذ ساعات الصباح.