اضراب شامل يعم مخيمات اللاجئين في لبنان تنديدا بعدوان الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنتشهد مخيمات اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان اليوم الثلاثاء، اضراباً شاملاً رفضاً للعدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا.ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان الى الاضراب العام تأكيداً على وحدة شعبنا في الوطن والشتات استجابة مع الدعوة التي اطلقتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.وشمل الاضراب المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية والمحال التجارية.كما أعلنت وكالة الاونروا عن اغلاق كافة منشآتها ومكاتبها داخل المخيمات.وأكد أمين سر اقليم حركة "فتح" في لبنان حسين فياض لـ"وفا"، أن شعبنا موحد في كافة اماكن تواجده خلف قيادته في الدفاع عن مقدساتنا الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية.وقال: "موحدون في الدفاع عن حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة على ترابنا الوطني".