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دولي

كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و405 آلاف وفاة و167 مليونا و288 ألف إصابة

كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و405 آلاف وفاة و167 مليونا و288 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
 بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 405 آلاف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 164 مليونا وما يقارب من 288 ألف اصابة، تعافى منهم 144 مليونا وأكثر 238 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 535 ألفا و430 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,743 حالة وفاة.
وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، (4,340 وفاة)، والبرازيل (1,039 وفاة)، وكولومبيا (509 وفيات)، والارجنتين (505 وفيات)، واميركا (369 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (263,045 إصابة)، والبرازيل (33,631 إصابة)، والأرجنتين (28,680 إصابة)، واميركا (25,030 إصابة)، وإيران (14,319 إصابة).

وخلال الفترة الأخيرة، والهند تسجل حصيلة اصابات يومية قياسية، تتخطي عتبة الـ 300 ألف، كما تسجل حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (600,533 وفاة)، والبرازيل (436,862 وفاة)، والهند (278,751 وفاة)، والمكسيك (220,489 وفاة)، وبريطانيا (127,684 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,747,439 إصابة)، والهند (25,228,996 إصابة)، والبرازيل (15,661,106 إصابات)، وفرنسا (5,881,137 إصابة)، وتركيا (5,127,548 إصابة).

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