وزيرة الصحة: شاحنة مستلزمات طبية في طريقها إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن القطاع الصحي في قطاع غزة يعاني وضعا صعبا جدا.واضافت الكيلة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن شاحنة مستلزمات طبية في طريقها الى مراكز الوزارة في القطاع.وأشادت باستجابة المواطنين للتبرع بالدم في محافظات الوطن، مضيفة أن المخزون الحالي في بنوك الدم وبنوك المركزي جيد جدا، وسيتم إرسال 1000 وحدة من الكمية التي تم التبرع بها إلى مراكز وزارة الصحة في قطاع غزة.وأشارت إلى أن حملة التبرع التي أعلنت عنها الوزارة توقفت حاليا، بعد جمع الكمية المطلوبة، لافتة إلى أنه في حال أي نقص سيتم إعلام الجمهور ودعوتهم للتبرع مجدداً.