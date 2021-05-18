إلهان عمر: صفقة الأسلحة مع "إسرائيل" بمثابة ضوء أخضر لقتل الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو الكونجرس الأميركي إلهان عمر، اليوم الثلاثاء، إن صفقة بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، "ضوء أخضر للتصعيد".وحذرت عمر، من تداعيات صفقة الأسلحة التي أبرمتها بلادها مع "إسرائيل" مؤخرا، قائلة إنها "ستُعتبر ضوءا أخضر للتصعيد".جاء ذلك في بيان نشرته عمر عبر "تويتر"، عقب ورود تقارير إعلامية حول موافقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 735 مليون دولار أمريكي، وذلك تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقالت عمر المسلمة من أصول صومالية، في البيان، "يجب على الولايات المتحدة ألا تقف مكتوفة الأيدي بينما تُرتكب جرائم ضد الإنسانية بدعم منا".وأضافت عمر: سيكون من المروع أن تمضي إدارة بايدن بصفقة سلاح موجه بدقة بقيمة 735 مليون لنتنياهو دون أي قيود في أعقاب تصاعد العنف والهجمات على المدنيين.ومضت محذرة، أن هذه الصفقة "ستُعتبر ضوء أخضر للتصعيد المستمر وستقوض أي محاولات للتوسط في وقف إطلاق النار.