بلدية غزة تنشر مجمل اعتداءات جيش الاحتلال على مرافقها وتداعياتها

رام الله - دنيا الوطننشرت بلدية يوم الاثنين، آخر اعتداءات الاحتلال على مرافقها وتداعياتها للفترة من 10 وحتى 17 مايو 2021.وقالت البلدية في بيان لها: "مع دخول العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يومه الثامن وتصاعد جرائمه ضد الأبرياء والمنشأت المدنية والمرافق الحيوية التي تخدم المواطنين، وتكرار الاعتداءات المركزة على المرافق العامة من طرق وبنية تحتية ومباني ومرافق البلدية التي تقدم الخدمات الحيوية للسكان".وأوضحت أنه يمكن تلخيض أبرز الإعتداءات لليوم السابع من العدوان وفق أبرز القطاعات الخدمية كما يلي:· استهداف 4 طرق بشكل مباشر، مسبباً أضرار متنوعة بين جزئية وكلية لهذه الطرق ليصبح عدد الطرق المستهدفة بشكل مباشر 54 شارع وتضرر حوالي 125 ألف متر مربع من الطرق.· تضرر 1500 متر طولي من خطوط المياه ليصبح إجمالي الضرر بخطوط المياه لـ6000 متر طولي من خطوط المياه.· تضرر 3000 متر طولي من خطوط الصرف الصحي ليصبح إجمالي الضرر بخطوط الصرف الصحي لـ 10000 متر طولي من خطوط الصرف الصحي.· تضرر 200 متر طولي من خطوط تصريف مياه الأمطار.· تضرر محطة الصرف الصحي رقم (11) بشكل جزئي، بجانب تضرر محطة الصرف الصحي رقم (1) سابقاً وخروجها عن الخدمة.· استمرار الاستهدافات المباشرة لمكب النفايات الرئيس شرق المدينة واستمرار اشتعال النيران فيه وتحييده عن الخدمة.· توقف العمل في محطة تحلية مياه البحر شمال المدينة.· تضرر مبنى الصحة والبيئة بشكل جزئي، بجانب الضرر السابق لمبنى البلدية الرئيس والمبنى الاستثماري وبئري المياه رقم (12) و السرايا وخزان الرمال.· تضرر سابق لأحد آليات البلدية (كباش) بشكل جزئي، بجانب أحد المركبات.آثار العدوان المباشرة على خدمات البلدية:· نقص المياه وعدم وصولها 360 الف نسمة من سكان المدينة لفترات طويلة، وتذبذب امدادات المياه لبقية السكان.· توقف ترحيل النفايات للمكب، نتيجة اغلاقه قسرياً من قبل الاحتلال وتجميع النفايات في محطة اليرموك لترحيل النفايات بشكل غير آمن.· طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المتضررة، وتصريف كم كبير من المياه الواردة لمحطة الصرف الصحي رقم (1) للبحر بشكل مباشر.· اغلاق الطرق أمام سيارات الاسعاف والانقاذ والمركبات بشكل عام.أبرز تدخلات البلدية للحد من آثار العدوان:· فتح 3 طرق متضررة وإزالة الركام، لتسهيل حركة فرق الانقاذ والمواطنين وبذلك تكون البلدية قد أعادت افتتاح وتأهيل مبدئي لـ 50 طريق متضرر من أصل 54 طريق.· تنفيذ صيانة مبدئية لـ 250 متر طولي من خطوط المياه، وبذلك تكون البلدية نفذت صيانة لـ 900 متر طولي من خطوط المياه، وتوصيل المياه بشكل مبدئي للمياه لجميع السكان.· تنفيذ صيانة مبدئية لـ 50 متر طولي من خطوط الصرف الصحي، ووصل برج السوسي بشبكة الصرف الصحي، وبذلك تكون البلدية نفذت صيانة لـ 350 متر طولي من خطوط الصرف الصحي.· نفذت البلدية 40 إشارة طفح صرف صحي عبر آلياتها.· تعبئة خزانات المياه في 5 مراكز إيواء للنازحين بفعل العدوان المستمر.· تجهيز وحفر القبور لشهداء العدوان في مقبرة البطش.· مساندة فرق الدفاع المدني عبر طواقم وآليات البلدية في عمليات الانقاذ من تحت الأنقاض.أبرز تدخلات البلدية لضمان استمرار تقديم الخدمات للسكان:· تشغيل 400 موظف وعامل بنظام الطوارئ على مدار الساعة لتقديم الخدمات للسكان.· تشغيل 27 آلية جمع وترحيل نفايات بجانب 100 عربات تجرها الحيوانات لجمع وترحيل النفايات حيث تم اليوم جمع 500 طن من النفايات.· تشغيل 55 بئر مياه لضخ المياه للمواطنين، حيث تم اليوم ضخ 65 الف كوب من المياه للمواطنين.· تشغيل 4 محطات صرف صحي، ومعالجة 45 ألف كوب من المياه العادمة في محطة المعالجة المركزية.· استقبال 320 مكالمة عبر وحدة المعلومات والشكاوى، والتي تعمل على مدار الساعة منذ بدء العدوان.استهلاك الوقود ليوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021:· 6650 لتر