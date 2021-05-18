عاجل

  • جيش الاحتلال: بدأنا تنفيذ هجمات تستهدف حي الرمال في مدينة غزة

مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: 62 طائرة مقاتلة هاجمت أهدافاً في قطاع غزة الليلة الماضية

جيش الاحتلال: 62 طائرة مقاتلة هاجمت أهدافاً في قطاع غزة الليلة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن 62 طائرة مقاتلة هاجمت 65 هدفاً في قطاع غزة، الليلة الماضية، وكانت محملة بـ 110 قنابل.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع، مستهدفةً مقار حكومية ومنازل ومبان مدنية وأراض زراعية ومواقع للمقاومة.

واستهدف القصف، منزلاً فارغاً في محيط مصنع اللبن، في منطقة الكرامة، ومواقع للمقاومة وأراض فارغة في مناطق تل الزعتر ومسعود والخزندار والتوام وجبل الريس، شمال وشرق القطاع. 

وقصف الطائرات الحربية، بعدة صواريخ، مقراً للأمن الداخلي بالقرب من قصر الحاكم، ومكتباً مختص بشؤون الأسرى، وأرضاً زراعية، بالقرب من جامعة الأزهر، غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وفي جنوب القطاع، هاجمت طائرات الاحتلال، ارضاً زراعية في منطقة الفخاري شرقي خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال، فجراً، منزلاً لعائلة الرنتيسي، بالقرب من المجمع الإيطالي، المدمر في عدوان عام 2014، في حي النصر، وسط مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

كما دمرت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، عمارة كحيل، المكونة من سبعة طوابق، في شارع (الثلاثيني) غرب مدينة غزة، والتي تضم مراكز ومعاهد تعليمية.

واستهدفت الطائرات، المبنى، الذي يقع مقابل المقر الرئيسي لوكالة الغوث (أونروا) بغزة، بأربعة صواريخ من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال، هدفاً مجهولاً في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع غاراتها على وسط المدينة.

وتصاعدت أعمدة الدخان، من أماكن متفرقة من المدينة، جراء الغارات التي شنها الاحتلال، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية، قذائف تجاه ساحل المدينة.

أما في خانيونس، قصفت قوات الاحتلال، منزلاً لعائلة الشواف، في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي المحافظة، دون وقوع إصابات.

من جانبها، ردت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، بتوجيه رشقة صاروخية تجاه مستوطنة (نتيفوت) في غلاف غزة.

أخبار ذات صلة

الإضراب الشامل يعم محافظات الوطن وأراضي الـ48 رداً على عدوان الاحتلال المتواصل

الإضراب الشامل يعم محافظات الوطن وأراضي الـ48 رداً على عدوان الاحتلال المتواصل

الاحتلال يدمر مبنى مكون من سبعة طوابق يضم مراكز تعليمية بمدينة غزة

الاحتلال يدمر مبنى مكون من سبعة طوابق يضم مراكز تعليمية بمدينة غزة

الاحتلال يشن 40 غارة على شمال قطاع غزة فجراً

الاحتلال يشن 40 غارة على شمال قطاع غزة فجراً

هنية: المقاومة مصممة على الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته

هنية: المقاومة مصممة على الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف مبنى حكومي ومكتباً للأسرى غرب غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف مبنى حكومي ومكتباً للأسرى غرب غزة

شاهد: أضرار مبنى عيادة الرمال ووزارة الصحة جراء القصف الإسرائيلي

شاهد: أضرار مبنى عيادة الرمال ووزارة الصحة جراء القصف الإسرائيلي

الداخلية تحذر من تداول الشائعات وتشدد على تحري الدقة

الداخلية تحذر من تداول الشائعات وتشدد على تحري الدقة

وزارة الصحة المصرية توضح تفاصيل المساعدات الطبية المقدمة لقطاع غزة

وزارة الصحة المصرية توضح تفاصيل المساعدات الطبية المقدمة لقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف مبنى حكومي ومكتباً للأسرى غرب غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف مبنى حكومي ومكتباً للأسرى غرب غزة

الداخلية تحذر من تداول الشائعات وتشدد على تحري الدقة

الداخلية تحذر من تداول الشائعات وتشدد على تحري الدقة

الاحتلال يعتقل 5 شبان ويصيب العشرات بالاختناق في مواجهات غرب طولكرم

الاحتلال يعتقل 5 شبان ويصيب العشرات بالاختناق في مواجهات غرب طولكرم

بالأسماء: هيئة المعابر تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر الأربعاء

بالأسماء: هيئة المعابر تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر الأربعاء

الداخلية بغزة: توقيف 43 مروّجاً للشائعات منذ بدء العدوان

الداخلية بغزة: توقيف 43 مروّجاً للشائعات منذ بدء العدوان

الصحة تنفي معلومات كاذبة يروجها الاحتلال سقوط صواريخ من غزة على مستشفى بقليلية

الصحة تنفي معلومات كاذبة يروجها الاحتلال سقوط صواريخ من غزة على مستشفى بقليلية

الدفاع المدني بغزة: نحذر من اتصالات لشبان ينتحلون صفتنا ويطالبون المواطنين اخلاء منازلهم

الدفاع المدني بغزة: نحذر من اتصالات لشبان ينتحلون صفتنا ويطالبون المواطنين اخلاء منازلهم

الحكومة: الوزارات والمؤسسات الخدماتية ستعمل غداً بحالة الطوارئ

الحكومة: الوزارات والمؤسسات الخدماتية ستعمل غداً بحالة الطوارئ

منوعات

من هي ملكة جمال الكون لعام 2021؟

من هي ملكة جمال الكون لعام 2021؟

أحمد زاهر يعلن تضامنه مع المخرج محمد سامي

أحمد زاهر يعلن تضامنه مع المخرج محمد سامي

(غفران وعساف) معا... ردا على خلاف مها أحمد

(غفران وعساف) معا... ردا على خلاف مها أحمد

شاحنة الحب باسم فلسطين.. تنطلق في شوارع كاليفورنيا

شاحنة الحب باسم فلسطين.. تنطلق في شوارع كاليفورنيا

بيلا حديد عارضة الأزياء العالمية.. تنزل الى الشارع دعما للقضية الفلسطينية

بيلا حديد عارضة الأزياء العالمية.. تنزل الى الشارع دعما للقضية الفلسطينية

نشوى مصطفى تدعو للصلح بين مها أحمد والسقا وكرارة

نشوى مصطفى تدعو للصلح بين مها أحمد والسقا وكرارة

شاهد: مها أحمد تفتح النار على أحمد السقا وأمير كرارة

شاهد: مها أحمد تفتح النار على أحمد السقا وأمير كرارة

حقيقة تسريبات زين كرزون ...وتعلق:&#34; ليه نعمل شوشرة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين&#34;

حقيقة تسريبات زين كرزون ...وتعلق:" ليه نعمل شوشرة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين"

وفاة النجمة الكوميدية فاتن فتحي.. بطلة مشهد :&#34; مين اللي كل الجبنة&#34;

وفاة النجمة الكوميدية فاتن فتحي.. بطلة مشهد :" مين اللي كل الجبنة"

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

عربي

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"