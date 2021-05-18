جيش الاحتلال: 62 طائرة مقاتلة هاجمت أهدافاً في قطاع غزة الليلة الماضية





وقصفت طائرات الاحتلال، فجراً، منزلاً لعائلة الرنتيسي، بالقرب من المجمع الإيطالي، المدمر في عدوان عام 2014، في حي النصر، وسط مدينة غزة، دون وقوع إصابات.





كما دمرت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، عمارة كحيل، المكونة من سبعة طوابق، في شارع (الثلاثيني) غرب مدينة غزة، والتي تضم مراكز ومعاهد تعليمية.



واستهدفت الطائرات، المبنى، الذي يقع مقابل المقر الرئيسي لوكالة الغوث (أونروا) بغزة، بأربعة صواريخ من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال، هدفاً مجهولاً في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع غاراتها على وسط المدينة.



وتصاعدت أعمدة الدخان، من أماكن متفرقة من المدينة، جراء الغارات التي شنها الاحتلال، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية، قذائف تجاه ساحل المدينة.



أما في خانيونس، قصفت قوات الاحتلال، منزلاً لعائلة الشواف، في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي المحافظة، دون وقوع إصابات.



من جانبها، ردت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، بتوجيه رشقة صاروخية تجاه مستوطنة (نتيفوت) في غلاف غزة.



كما دمرت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، عمارة كحيل، المكونة من سبعة طوابق، في شارع (الثلاثيني) غرب مدينة غزة، والتي تضم مراكز ومعاهد تعليمية.إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال، هدفاً مجهولاً في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع غاراتها على وسط المدينة.وتصاعدت أعمدة الدخان، من أماكن متفرقة من المدينة، جراء الغارات التي شنها الاحتلال، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية، قذائف تجاه ساحل المدينة.أما في خانيونس، قصفت قوات الاحتلال، منزلاً لعائلة الشواف، في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي المحافظة، دون وقوع إصابات.من جانبها، ردت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، بتوجيه رشقة صاروخية تجاه مستوطنة (نتيفوت) في غلاف غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن 62 طائرة مقاتلة هاجمت 65 هدفاً في قطاع غزة، الليلة الماضية، وكانت محملة بـ 110 قنابل.وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع، مستهدفةً مقار حكومية ومنازل ومبان مدنية وأراض زراعية ومواقع للمقاومة.واستهدف القصف، منزلاً فارغاً في محيط مصنع اللبن، في منطقة الكرامة، ومواقع للمقاومة وأراض فارغة في مناطق تل الزعتر ومسعود والخزندار والتوام وجبل الريس، شمال وشرق القطاع.وقصف الطائرات الحربية، بعدة صواريخ، مقراً للأمن الداخلي بالقرب من قصر الحاكم، ومكتباً مختص بشؤون الأسرى، وأرضاً زراعية، بالقرب من جامعة الأزهر، غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.وفي جنوب القطاع، هاجمت طائرات الاحتلال، ارضاً زراعية في منطقة الفخاري شرقي خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.