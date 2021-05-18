مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يدمر مبنى مكون من سبعة طوابق يضم مراكز تعليمية بمدينة غزة

الاحتلال يدمر مبنى مكون من سبعة طوابق يضم مراكز تعليمية بمدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عمارة كحيل، المكونة من سبعة طوابق، في شارع (الثلاثيني) غرب مدينة غزة، والتي تضم مراكز ومعاهد تعليمية.

واستهدفت الطائرات، العمارة، والتي تقع في مقابل المقر الرئيسي لوكالة الغوث (أونروا)، بأربعة صواريخ من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

إلى ذلك، وفي أثناء الغارة على عمارة كحيل، قصفت طائرات الاحتلال، هدفاً مجهولاً في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، منزلاً لعائلة الرنتيسي، بالقرب من المجمع الإيطالي، والمدمر في عدوان عام 2014، في حي النصر، وسط مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وتصاعدت أعمدة الدخان، من أماكن متفرقة من المدينة، جراء الغارات التي شنها الاحتلال، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية، قذائف تجاه ساحل المدينة.

من جانبها، ردت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، بتوجيه رشقة صاروخية تجاه مستوطنة (نتيفوت) في غلاف غزة.



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