الاحتلال يشن سلسلة غارات مكثفة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات المكثفة، على شمال قطاع غزة، بعد ساعات من تدمير مقر الأمن الداخلي ومكتب للأسرى غرب مدينة غزة.واستهدف القصف، منزلاً فارغاً في محيط مصنع اللبن، في منطقة الكرامة، ومواقع للمقاومة وأراض فارغة في مناطق تل الزعتر ومسعود والخزندار والتوام وجبل الريس، شمال وشرق القطاع.كما قصفت الطائرات الحربية، منزلاً لعائلة الرنتيسي، بالقرب من المجمع الإيطالي بحي النصر، في وسط مدينة غزة، وأرضاً زراعية، بالقرب من منطقة المقوسي، شمال غرب مدينة غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.