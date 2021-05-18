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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن سلسلة غارات مكثفة في قطاع غزة

الاحتلال يشن سلسلة غارات مكثفة في قطاع غزة
غارة استهدفت مقر الأمن الداخلي بغزة فجر اليوم
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات المكثفة، على شمال قطاع غزة، بعد ساعات من تدمير مقر الأمن الداخلي ومكتب للأسرى غرب مدينة غزة.

واستهدف القصف، منزلاً فارغاً في محيط مصنع اللبن، في منطقة الكرامة، ومواقع للمقاومة وأراض فارغة في مناطق تل الزعتر ومسعود والخزندار والتوام وجبل الريس، شمال وشرق القطاع. 

كما قصفت الطائرات الحربية، منزلاً لعائلة الرنتيسي، بالقرب من المجمع الإيطالي بحي النصر، في وسط مدينة غزة، وأرضاً زراعية، بالقرب من منطقة المقوسي، شمال غرب مدينة غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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