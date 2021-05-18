شاهد: أضرار مبنى عيادة الرمال ووزارة الصحة جراء القصف الإسرائيلي





















رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، صوراً للأضرار التي لحقت بمبنى الوزارة وعيادة الرمال، جراء القصف الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء الاثنين.وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مقر وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ومبنى اخر بمحيطه، في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، اسفر عن استشهاد مواطنين وعشرات الإصابات.كما وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية غرب مدينة غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.