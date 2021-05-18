الداخلية تحذر من تداول الشائعات وتدد على تحري الدقة

شددت وزارة الداخلية على ضرورة تحري الدقة بنشر الأخبار والمعلومات، واستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية المعروفة، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعشيها الشعب الفلسطيني.





وقالت الداخلية: "إن ترويج أي أخبار زائفة من شأنه أن يعرض من يقوم به للإحالة للنيابة العامة بتهمة محاولة إثارة الفزع، والتي من شأنها أن تعرضه للعقوبة وللمساءلة القانونية حسب ما تنص عليه القوانين الفلسطينية"، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

رام الله - دنيا الوطنوأكدت وزارة الداخلية، على ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار والتصريحات التي من شأنها خلق حالة من الفوضى، داعيةً لعدم الانجرار وراء الشائعات وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها