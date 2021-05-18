ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو؟

رام الله - دنيا الوطنأفاد البيت الأبيض، الليلة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى، الليلة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتباحث حول التصعيد في قطاع غزة.وأشار البيت الأبيض، في تصريح له، إلى أن بايدن أكد لنتنياهو،ـ دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة الهجمات الصاروخية التي تطلق من قطاع غزة.وفي السياق، أكد البيت الأبيض، أن بايدن أعرب عن دعمه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما ناقش انخراط بلاده مع مصر وشركاء أخرين لتحقيق ذلك.من جانبه، قال نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي: "أبلغت بايدن أنني مصمم على استكمال الهدف من العملية لإعادة الأمن لمواطني إسرائيل".وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، شملت المواطنين المدنيين ومنازلهم والطرقات، والأبراج التي تضم المكاتب الصحفية والشركات الإعلامية، والذي أسفر عن استشهاد العشرات من المواطنين واصابة المئات.في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وتل ابيب، واسدود وسديروت، ردا على استمرار اعتداءات الاحتلال على المواطنين المدنيين والأبراج السكنية.