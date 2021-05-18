وزارة الصحة المصرية توضح تفاصيل المساعدات الطبية المقدمة لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، عن إرسال 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى دولة فلسطين لدعم المصابين في قطاع غزة، بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك، وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأوضحت زايد، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصرية، أن شحنة المساعدات الطبية تشمل مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، ومستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى ماسكات أكسجين، وأجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة تخدير، وأسطوانات أكسجين، و"سرنجات" ومضخات للمحاليل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت، أن شحنة المساعدات شملت أيضا كافة أنواع الأدوية، منها أدوية تخدير، ومضادات حيوية، ومسكنات، وأدوية ومراهم للحروق، وأدوية ضغط وسكر وكلى وغيرها للأمراض المزمنة والأمراض الصدرية، و"ألبيومين" وكافة أنواع المحاليل.من جانبه، قال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، إنه تم تعزيز أكياس الدم بإقليم القناة بـ330 كيس دم و1827 وحدة بلازما، كما يبلغ المخزون الاستراتيجي للدم بالمركز الرئيسي لخدمات نقل الدم القومية 2132 كيس دم، مشيرا إلى التنسيق بين بنوك الدم الإقليمية بمحافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، وبين خدمات نقل الدم القومية بالقاهرة لإمداد المستشفيات بمخزون من جميع فصائل الدم المختلفة بشكل دوري حسب الاحتياج.وأضاف مجاهد أنه تم تجهيز مستشفيات "بئر العبد النموذجي، والعريش العام، والشيخ زويد المركزي" بمحافظة شمال سيناء لاستقبال المصابين من دولة فلسطين عبر معبر رفح البري، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 288 سريرا داخليا، و81 سرير رعاية مركزة، و233 طبيبا، بالإضافة إلى 44 جهاز تنفس اصطناعي.وأشار إلى إرسال تعزيزات طبية إلى تلك المستشفيات تشمل أدوية ومستلزمات طبية للتدخلات الجراحية تكفي لمدة 3 شهور، مضيفا أنه تم دعم تلك المستشفيات بـ37 فريقًا طبيًا في تخصصات: الطوارئ، والرعاية المركزة، والتخدير، وجراحات القلب والمخ والأعصاب والعظام والأوعية الدموية.وأكد مجاهد، جاهزية كل من مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، بطاقة استيعابية 385 سريرا داخليا، و85 سرير رعاية مركزة، و1145 طبيبا وعضو تمريض، لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي دقيق مثل جراحات العظام وجراحات التجميل، بالإضافة إلى مستشفيات القاهرة وتشمل: معهد ناصر، ودار الشفاء، والبنك الأهلي، وأحمد ماهر، والمطرية التعليمي، والشيخ زايد التخصصي، لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عالي المستوى، بطاقة استيعابية 784 سريرا داخليا، و179 سرير رعاية مركزة، وبها 3606 أطباء وممرضين.وأشار إلى أنه تم الدفع بـ165 مركبة إسعاف، مجهزة بعناية مركزة وجهاز تنفس اصطناعي، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية، حيث تم توزيع 50 مركبة منها على طول معبر رفح، بالإضافة إلى الدفع بـ50 مركبة أخرى كدعم احتياطي من محافظات: الإسماعيلية، والشرقية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، بالإضافة إلى جاهزية 65 مركبة إسعاف تعمل بمحافظة شمال سيناء.وأوضح أنه تم الدفع بمجموعة فرق انتشار سريع بمعبر رفح البري تضم أطباء طوارئ ورعاية، وجراحة وعظام، بالإضافة إلى فريق من الحجر الصحي من مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وفرق تجهيزات هيئة الإسعاف، فضلا عن توفير فرق التمريض وأطباء الطوارئ التابعين للرعاية العاجلة للتنسيق بين طوارئ المستشفيات والتعاون مع الإسعاف لنقل الحالات الحرجة.وذكر مجاهد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة الصحة والسكان لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين الفلسطينيين بالمستشفيات، والتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة والمحافظات المعنية في عمليات إخلاء الحالات إلى المستشفيات، بالإضافة إلى التنسيق أيضًا بين غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وغرفة العمليات التي تم تفعيلها بمقر هيئة الإسعاف المصرية، التي تقوم بالتنسيق بين مركبات الإسعاف والمستشفيات لنقل المصابين من معبر رفح البري.وأكد مجاهد حرص مصر على دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين وتسخير كافة الإمكانيات الطبية للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.