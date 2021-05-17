اطلاق ستة صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة الجزيرة (الفضائية)، مساء اليوم الاثنين، بأن ثلاثة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، تجاه منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين.وقالت القناة: "على أثر ذلك، أطلقت المدفعية الإسرائيلية نحو 20 قذيفة باتجاه مرتفعات بلدة كفر شوبا اللبنانية الحدودية".بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل الانذار في منطقة (مسغاف) قرب الحدود مع لبنان، فقد تم رصد إطلاق ست قذائف صاروخية، سقطت على ما يبدوا داخل الأراضي اللبنانية".وأضاف: "ردا على ذلك، ردت المدفعية الاسرائيلية على مصادر إطلاق القذائف، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقا".من جانبه، أكد تساحي دبوش، المراسل العسكري لقناة (كان) الإسرائيلية، أن هناك تعليمات لسكان مستوطنات الحدود مع لبنان، بفتح الملاجئ.