الداخلية بغزة: توقيف 43 مروّجاً للشائعات منذ بدء العدوان

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، الإثنين، أن الأجهزة الأمنية والشرطية أوقفت 43 شخصاً من مروجي الشائعات بمحافظات غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 10 مايو الجاري.وأوضح البزم في تصريح صحفي، أن الموقوفين قاموا بترويج شائعات من شأنها المساس باستقرار الجبهة الداخلية، ووجّهوا اتصالات ببعض المنازل والأبراج السكنية تتضمن تهديدات كاذبة بالقصف، وبث الذعر في نفوس المواطنين، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.وأكد أن الأجهزة الأمنية والشرطية اتخذت الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.وجدّد البزم التحذير من ترويج الشائعات أو القيام بأية أعمال تمسّ باستقرار الجبهة الداخلية، مشدداً أن الأجهزة المختصة تعمل على معاقبة من يتورطون في تلك الجرائم.ودعا المتحدث باسم الداخلية، المواطنين في حال حدوث طارئ أو الاحتياج للمساعدة، للاتصال على الرقم الوطني (109)، للمتابعة مع جهات الاختصاص بوزارة الداخلية والأمن الوطني.