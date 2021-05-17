الصحة تنفي معلومات كاذبة يروجها الاحتلال سقوط صواريخ من غزة على مستشفى بقليلية

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الصحة الفلسطينية، معلومات كاذبة أطلقها منسق شؤون الاحتلال كميل أبو ركن، عن تعرض مستشفى عزون، في قلقيلية، لقصف من قطاع غزة.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الاحتلال الإسرائيلي سعى لتضليل الرأي العام العالمي من خلال نشر أخبار كاذبة باللغة الإنجليزية مرفقة بصور ليست لمستشفى عزون، حيث روجت صفحة "المنسق" الموثقة على فيسبوك وحسابه على تويتر لهذا الخبر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكدت وزيرة الصحة أن محاولة تضليل الرأي العام العالمي هو هروب من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عائلات بأكملها، إضافة إلى طواقم طبية، وقصف للمستشفيات والمراكز الصحية والطبية وقصف مبنى وزارة الصحة في قطاع غزة، والمختبر المركزي الوحيد الذي يجري فحوصات كورونا، ما يهدد بتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.