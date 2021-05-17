هنية: تلقيت اتصالاً من القيادة المصرية تناولت جهود وقف العدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطنتلقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الاثنين، اتصالًا من القيادة المصرية، تناولت الجهود لوقف العدوان على غزة.وتتواصل الجهود الدولية، ومساعيها لوقف العملية العسكرية في قطاع غزة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم تسفر عن أية نجاح حتى اللحظة.يذكر ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهدافها لمنازل المواطنين الفلسطينيين، والأبراج التي تضم المكاتب الصحفية، والطرقات، أسفرت عن استشهاد العشرات من المواطنين واصابة المئات بجروح.في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة والقدس وبئر السبع وتل أبيب، ردا على اعتداءات الاحتلال على المواطنين المدنيين والأبراج السكنية.