نتنياهو: أوعزت بمواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة وهناك أهداف أخرى

رام الله - دنيا الوطنأكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه أنهى للتو جلسة لتقييم الأوضاع وللمصادقة على خطط عملياتية، حضرها كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي.وأشار نتنياهو في تصريحات له، مساء اليوم الاثنين، أنه أوعز بمواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة.في السياق، ‏قال نتنياهو: "جيش الدفاع يقوم بذلك جيدا واليوم قضى على قائد كبير آخر ينتمي للجهاد الإسلامي، كما أصبنا بحرية حماس، ونواصل ضرب المنظومة تحت أرضية لحركة حماس، وهناك أهداف أخرى".وأضاف: "سنواصل العمل طالما دعت الحاجة لذلك, من أجل استعادة الهدوء والأمان لجميع المواطنين الإسرائيليين".