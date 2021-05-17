الاحتلال الإسرائيلي يدمر مقر شركة (مشارق) بغزة





وتضم (مشارق)، التي تأسست عام 1999، أي منذ ما يقارب 22 عاماً، عدد كبير من الفنانين والمبدعين والمواهب الشابة، في مختلف المجالات الفنية والإعلانية.





الشركة، عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، أكدت أنها ستستمر بعملها رغم التحديات الصعبة، قائلةً: "مشارق حلم وسيبقى حقيقة".





واستهدف قصف الاحتلال، عمارة وزارة الأوقاف، في شارع القدس، غرب مدينة غزة، والذي يضم عدد من المؤسسات الخاصة، مثل: شركة مشارق، ومكتب شركة طلال أبو غزالة بغزة، ومكتبة ومطبعة النهضة.





وعبر نشطاء وفنانون عن استنكارهم وتنديدهم بالقصف الإسرائيلي، معلنين تضامنهم مع المؤسسات التي تعرضت مكاتبها للدمار.





ويأتي تدمير مكاتب الشركات الخاصة، بعد أيام من استهداف عدة أبراج ضمت مكاتب إعلامية وصحفية، أدت إلى تدمير مكاتب ومقار لـ 23 مؤسسة إعلامية محلية ودولية في غزة.



























































رام الله - دنيا الوطندمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقر شركة (مشارق)، والتي تعد أكبر شركة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان والتجهيزات الفني، في قطاع غزة.