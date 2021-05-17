القدرة يوضح الخسائر الناجمة عن استهداف مقر وزارة الصحة بغزة

رام الله - دنيا الوطناستنكر الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تعرض المقر الرئيسي لوزارة الصحة وعيادة الرمال المركزية في مدينة غزة، لدمار هائل جراء الاستهداف الإسرائيلي،.وأكد القدرة في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الاثنين، أن استهداف المقر الرئيسي لوزارة الصحة وعيادة الرمال، تسبب في وقف عمل اداراتها وانتقال مركز قيادتها الى مجمع الشفاء الطبي، وإصابة عدد من الكوادر الطبية العاملة في التطبيب عن بعد، أحدهم وصفت جراحه بالخطيرة وهو الطبيب ماجد صالحة.وأكد القدرة في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الاثنين، أن 212 شهيداً بينهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسناً و1400 مصاب بجراح مختلفة، منهم 400 طفلاً و270 سيدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.وقال: "الإصابات التي وصلت الى مستشفيات قطاع غزة كانت بدرجات خطورة مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و 340 إصابة بين خطيرة ومتوسطة كما ان من بين الإصابات 400 إصابة بشظايا في انحاء الجسم و 105 إصابة في الرأس".وأضاف القدرة: "نؤكد على خروج ثلاثة مصابين للعلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية وندعو الى تكثيف الجهود لإنقاذ حياة جرحى العدوان الإسرائيلي التي تتزايد يومياً".وتابع: "من خلال مشاهدات ومعاينات الطواقم الطبية يتضح أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف المدنيين العزل في منازلهم والاحياء السكنية مستخدماً القوة المفرطة والأسلحة الأشد فتكا وتمزيقاً لأجساد الأطفال والنساء والغازات السامة التي تعرض لها عدد من الشهداء".وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدد بتقويض جهود وزارة الصحة في مواجهة وباء (كورونا)، وخاصة بعد التسبب في توقف عمل المختبر المركزي عن اجراء الفحوصات المخبرية جراء الاستهداف الذي طال مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال وصعوبة حركة الفرق الطبية لمتابعة المعزولين منزليا واستكمال برنامج التطعيم ضد فيروس (كورونا).وفي السياق، أكد القدرة، أن أكثر من 22 مؤسسة صحفية، تعرضت لاستهدافات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك أزمة حقيقية في المستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف.وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي، مجدداً الدعوة الى فتح المعابر لوصول المساعدات الصحية الطارئة والوفود الطبية إضافة الى تسهيل حركة خروج المصابين والمرضى لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة.