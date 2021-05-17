بشارة يطالب المبعوث الأمريكي بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية





رام الله - دنيا الوطنأطلع الوزير بشارة المبعوث الأمريكي هادي عمرو على اخر تطورات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية من ناحية، والخروقات الإسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني من ناحية أخرى.و أكد الوزير على ضرورة وضع حد للسياسات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا ووقف الاقتطاعات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل من أموال الضرائب.جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية شكري بشارة مع طاقم وزارة المالية اليوم الاثنين بالمبعوث الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية السيد هادي عمرو والوفد المرافق له وذلك في مقر الوزارة في رام الله.وتحدث الوزير خلال اللقاء عن الأزمات المالية المتتالية التي مرت بها فلسطين بسبب المواجهة المالية مع إسرائيل في العام 2019 والتي أدت الى فقدان أموال العائدات الضريبية لـ 7 أشهر متتالية والمواجهة المالية في العام 2020 نتيجة السياسات الإسرائيلية التعسفية والتي تزامنت مع بداية جائحة كورونا في فلسطين، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني أثبت بالدليل القاطع انه قادر على الصمود والتعامل مع هذه التحديات.وتابع الوزير قائلا: "علينا الان ان نتعامل مع الدمار والمآسي التي الحقتها إسرائيل على شعبنا في القطاع والتي تحدث امام اعين كل العالم".و استعرض بشارة عدد من الملفات المالية والتجارية العالقة مع إسرائيل والتي لها تأثير مباشر على الوضع المالي وطالبهم بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة طرفهم.بدوره أكد المبعوث الأمريكي هادي عمرو على أهمية تعزيز وتطوير العلاقة الامريكية الفلسطينية ووعد بمساندة الموقف الفلسطيني بمعالجة الملفات المالية العالقة، وتقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني اقتصادياً ومالياً.