نجاة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي من قصف استهدف وزارة الصحة بغزة

رام الله - دنيا الوطنتمكن سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، وطاقم شبكة الرأي الفلسطينية، من النجاة بقصف إسرائيلي استهدف مبنى ملاصقاً لمقر وزارة الصحة، خلال مهمة عمل لهم، عصر اليوم الاثنين.بحسب قناة الأقصى الفضائية، فإن الاستهداف الإسرائيلي اسفر عن تدمير مركبتيْن تابعتين للمكتب الإعلامي الحكومي.وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت عدة أهداف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عدة أهداف في مدينة غزة، من بينها هدفاً في محيط وزارة الصحة بقطاع غزة، أسفر عن عدة شهداء وإصابات.