المالكي يطالب مديرة عامة (يونسكو) التحقيق بجرائم إسرائيل ضد الصحفيين



وأوضح المالكي أن هذه الجريمة تدل على نية الاحتلال الإسرائيلي منع الصحافة والاعلام الدولي من كشف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ومبادئ عمل اليونسكو، واتفاقياتها.



و أشار إلى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه مهاجمة ما لا يقل عن 27 صحفياً فلسطينياً في الأسبوعين الماضيين في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، من تواصل للاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين، منوهاً الى أن الاعتداءات جزء من سلسلة سياسات واعتداءات ممنهجة تشمل القتل العمد، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والحرمان من المحاكمة العادلة.



وطالب المالكي المديرة العامة للمنظمة القيام باتخاذ ما يلزم من اجراءات تقع ضمن ولاية منظمة اليونسكو ودورها كمديرة عامة للمنظمة، من ضمنها ادانة هذه الاعتداءات والتحقيق فيها وفي الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الإعلاميين والمباني التي تضم وكالات إعلامية من قبل إسرائيل، القوة القائمة الاحتلال، والعمل على وقفها.







رام الله - دنيا الوطنوجه د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين رسالة الى السيدة أودري أوزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أطلعها فيها على جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير الشرعية واستهدافها المتعمد والمتزايد للصحفيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وعلى أعقاب قيامها تدمير المباني والمكاتب الصحفية وخاصة برج الجلاء في قطاع غزة، الذي كان يضم العديد من وكالات الأنباء، والصحافة المحلية والدولية.