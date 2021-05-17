التعليم العالي تدين استهداف المدنيين بمن فيهم طلبة الجامعات في غزة





رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ العدوان المتواصل على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين بمن فيهم طلبة الجامعات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.وقالت الوزارة، في بيان لها: "إن الاحتلال يُمعن في القتل والتدمير والجرائم البشعة؛ ضارباً بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الإنسانية والأخلاقية، مشددةً على ضرورة التدخل العاجل من كل الأحرار في العالم لوقف هذا العدوان المتواصل ضد المقدسات والشعب الفلسطيني".ونعت الوزارة كل شهداء فلسطين، والشهداء الطلبة الذين ارتقوا نتيجة العدوان المتواصل على القطاع وهم: الطالبة شيماء أبو العوف من جامعة الأزهر؛ والتي ارتقت في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في شارع الوحدة بمدينة غزة أول أمس، والطالبة وردة محمد آمن، والطالب طارق زياد أبو حميدان وكلاهما من جامعةالإسراء، والطالب محمد الطواشي من جامعــة فلسطين، والطالبة هديل محمد آمن من جامعة الأقصى.وأضافت الوزارة" لن ينال الاحتلال من عزيمة شعبنا من خلال القتل والتدمير، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى مدافعاً عن أرضه ومقدساته، وأن مسيرة التعليم في فلسطين ستنجب الأجيال التي ستواصل الدفاع عن الثوابت الوطنية حتى نيل كل الحقوق المشروعة".