المصري يلتقي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة



و أطلع المصري الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان على الجرائم الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين حيث يمارس الاحتلال الإسرائيلي حزمة مكثفة من الاعتداءات بالقصف الجوي والبحري والبري على المدنيين الأبرياء وخاصة في قطاع غزة.



وأكد الدكتور علاء شلبي على أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تتابع بقلق عارم الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين.



وعبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانة المنظمة تخاذل المجتمع الدولي عن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الأخطار غير الممكن تقديرها والتي من شأنها أن تثير غضب أكثر من مليار مسلم عبر العالم وأكثر من 400 مليون عربي.



واعتبر الدكتور علاء شلبي أن نكوص مجلس الأمن الدولي عن النهوض بمسؤولياته في ردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب عدوانها وجرائمها يمثل تشجيعا للاحتلال.



و جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مطلبها لعقد جلسة استثنائية عاجلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للنظر في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم التوصيات العملية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.



وثمن المصري جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.







رام الله - دنيا الوطنالتقى عاكف المصري عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور علاء شلبي في القاهرة.