طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات في مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، سلسلة غاراتها على مواقع مختلفة في قطاع غزة، شملت مواقع أمنية وأبراج تضم مكاتب صحفية ومنازل المواطنين.وأفادت قناة (الجزيرة) الفضائية، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، قصفت مساء اليوم الاثنين، مبنى سكنياً في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.في السياق، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزل لعائلة الفالوجي في شارع حي الشعف شرق مدينة غزة، كذلك دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت أن شهيديْن وصلا مستشفى الشفاء، بينهم طفلة، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، باستهداف عمارة سكنية بجوار وزارة الصحة بشارع الوحدة، وسط مدينة غزة.كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، عمارة "مشارق" قرب دوار أنصار غرب غزة.في السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، برج المهند غربي مدينة غزة، دون ان يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.