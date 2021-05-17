نتنياهو يجري مشاورات أمنية وقرار بتعطيل الدراسة من الجنوب لنتانيا حتى الأربعاء





من جهتها، أفادت إذاعة (الجيش) بأن للمرة الثانية اليوم، أصدر الجيش، تعليمات لسكان المستوطنات على مسافة 4 كم من حدود قطاع غزة بالنزول فوراً إلى الملاجئ، وعدم المغادرة حتى إشعار آخر.



رام الله - دنيا الوطنيجري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية مع كل من وزير الجيش، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، أفيف كوخافي، ورئيس هيئة الأمن القومي ورئيس (شاباك) ورئيس (موساد) ومسؤولين أمنيين كبار آخرين.ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن الجبهة الداخلية أعلنت، بأن تعطيل الدراسة من الجنوب حتى نتانيا شمال تل أبيب، سيتواصل حتى الأربعاء المقبل.