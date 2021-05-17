غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر بياناً بشأن استمرار قصف الاحتلال المقرات الخدماتية والمرافق العامة

رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في قصف المقرات الخدماتية والمرافق العامة، جنبا إلى جنب مع جرائمه بحق المدنيين بقصف بيوتهم فوق رؤوسهم.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن هناك جريمتين جديدتين ارتكبتهما قوات الاحتلال بقصف وتدمير مقر وزارة الأوقاف الرئيس بعد قصفها وتدميرها كليا وجزئيا لعشرات المساجد، والجريمة الثانية بقصف بناية مدنية ملاصقة لمقر عيادة الرمال ومقر وزارة الصحة، ما أدى لدمار بليغ في مبنى الوزارة والعيادة التي تقدم خدماتها لعشرات آلاف المرضى.وشدد على أن قصف طائرات الاحتلال خلف شهيدين و10 إصابات في إحصائية أولية، ومن المصابين موظفي وزارة الصحة المداومين بالعيادة الذين كانوا يؤدون واجبهم الوطني والوظيفي.وتابع: يشكل استهداف هذين المقرين جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال، ضد المدنيين والمؤسسات المدنية والخدماتية، كما يعد استهداف متعمد وإعاقة لجهود وزارة الصحة في أداء واجبها سواء في مواجهة الجائحة او التعامل مع تداعيات العدوان.وأكد معروف بأن استهداف الاحتلال للمقار الحكومية، مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية، واعتداء صريح على المعايير والقيم الأممية التي فرضت لهذه المؤسسات الحماية.وطمأن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، "أبناء شعبنا إن غدر وقصف المحتل وتدمير المقرات لن يعيقنا عن أداء واجبنا، وتقديم الدعم والإسناد لمواطنينا".