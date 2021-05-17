"الصحة" بغزة: توقف خدمات فحص (كورونا) بسبب القصف الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، مساء اليوم الاثنين، توقف خدمات فحص فيروس (كورونا)، بسسبب تعطل المختبر المركزي، نتيجة القصف الإسرائيلي.وقال وكيل وزارة الصحة بغزة، د.يوسف ابو الريش، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للطواقم والمؤسسات الصحية والذي طال قبل قليل مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال الأساسية في قطاع غزة يعتبر تأكيدا على رسالة القتل والاجرام التي ينتهجها المحتل.وأكد بأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوزارة الصحة وعيادة الرمال، تسبب في إصابة عدد من الطواقم الطبية التي تعمل في المختبر المركزي والتطبيب عن بعد و"خدمة 103" بجراح مختلفة أحدها في الرأس.وشدد أبو الريش على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي، لوزارة الصحة وعيادة الرمال، يتسبب في وقف تام لعمل المختبر المركزي الوحيد لفحص فيروس (كورونا) في قطاع غزة.