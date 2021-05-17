المكتب الحركي الطبي يطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الأطباء





وقال المكتب في بيان: مازالت إسرائيل تقوم بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف التي تدعو إلى حماية المدنيين خلال الحرب، وذلك بعد قيام الاحتلال في قتل الأطفال و الشيوخ و المدنيين تقوم بقتل الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية أثناء الحرب واستهداف المستشفيات والعيادات الطبية.



وطالب المكتب الطبي العالم والمجتمع الدولي ومؤسسات الإنسانية والطبية العالمية في توفير الحماية للمؤسسات والطواقم الطبية من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان علي شعبنا الفلسطيني الأعزل و مساءلته ومحاسبته على جرائمه المتعمدة بحق الطواقم الطبية والمدنيين العزل.



رام الله - دنيا الوطنطالب المكتب الحركي للأطباء إقليم غرب غزة، بحماية الأطباء والمدنيين، بعد قيام الطيران الحربي الإسرائيلي الغاشم باستهداف منزلي اثنين من الأطباء ليلة أمس في قطاع غزة.