"الداخلية" بغزة: الاحتلال يصبّ نار صواريخه وقذائفه فوق رؤوس المدنيين في القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي، يصبّ نار صواريخه وقذائفه فوق رؤوس المدنيين في قطاع غزة، ويدمر المنازل على ساكنيها، ويقتل الأطفال والنساء والمُسنين، بمئات القذائف والصواريخ التي تسقط بشكل مستمر من الجو والبر والبحر في آن واحد، ولليوم الثامن على التوالي.أضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "الفيديوهات تُكذب ادعاءات الاحتلال لتبرير مجازره البشعة تجاه أبناء شعبنا، وتُثبت مرة تلو الأخرى أنه يرتكب جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين الآمنين. يظن الاحتلال أنه بجرائمه المروّعة سيدفع شعبنا للاستسلام، لكنه لم ينجح في ذلك منذ 73 عاماً، ولن ينجح".ودعت الوزارة كل الشعوب للتحرك في كل مكان للضغط على حكوماتها من أجل دفع الاحتلال لوقف العدوان الغاشم بحق شعبنا الفلسطيني.