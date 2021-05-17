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شؤون فلسطينية

شهيدان بينهم طفلة وعشرات الإصابات باستهداف عمارة سكنية بجوار وزارة الصحة بغزة

شهيدان بينهم طفلة وعشرات الإصابات باستهداف عمارة سكنية بجوار وزارة الصحة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر محلية، إن شهيدين وصلا مستشفى الشفاء، بينهم طفلة، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، باستهداف عمارة سكنية بجوار وزارة الصحة بشارع الوحدة، وسط مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، عمارة المشارق قرب دوار أنصار غرب غزة.







وكان سبعة مواطنين استشهدوا، في قصف إسرائيلي متواصل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء استهداف الاحتلال السيارة المدنية على مفترق أبو حصيرة غرب مدينة غزة، ظهر اليوم الاثنين، إلى ثلاثة شهداء وإصابتين.

كما انتشلت الطواقم الطبية، شهيداً وعدة إصابات من استهداف الطيران الحربي لمنزل عائلة أبو جلهوم في منطقة التوام، غرب شمال غزة، فيما استشهد مواطن آخر بقصف إسرائيلي في عبسان الجديدة في خانيونس.

واستشهد مواطنان، جراء غارة إسرائيلية قرب مركز (أونروا) في دير البلح، وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، منزلاً يعود لعائلة المصري في مدينة بيت حانون بعدد من القذائف وتدمره بشكل جزئي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلاً لعائلة أبو معروف بصاروخ استطلاع، وآخر حربي في محيط الترخيص القديم جنوب خانيونس.

واحترق عدة شاحنات جراء استهدافها من قبل مدفعية الاحتلال قرب مفترق ميراج الشرقي في رفح.

وحتى ظهر اليوم، أعلنت وزارة الصحة، بغزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان من يوم الاثنين الماضي، إلى 200 شهيد من بينهم 58 طفلاً و35 سيدة و1305 إصابات بجراح مختلفة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، مستهدفةً مقار حكومية، ومنازل، ومصانع، وأراضٍ زراعية.

واستهدف القصف، في الساعات الأولى لصباح اليوم، مجمع أنصار الحكومي بعدة صواريخ، للمرة الثانية على التوالي، بعد قصفه قبل عدة ساعات.

وقصفت طائرات الإحتلال أرضاً زراعية بجوار فندق المشتل غربي مدينة غزة بعدة صواريخ، ومنزلاً لعائلة أبو شرخ، في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال، قصر رجل الأعمال، عبد العزيز الخالدي، مقابل فندق المتحف على شاطئ السودانية شمال غرب مدينة غزة، بعد وقت قليل من استهدافه من قبل طائرات الاستطلاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت قذيفة مدفعية، مصنع (فومكو) للإسفنج شمال قطاع غزة، واشتعلت النيران في المصنع، ولا تزال طواقم الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق، فيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات.

وقصف الطيران الحربي، منزلاً لعائلة أبو ريا في مخيم جباليا، ودمر منزلاً آخر لعائلة الحداد، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها، تجاه منطقة تل الذهب غرب بلدة بيت لاهيا، ومحيط المدرسة الأمريكية، شمال البلدة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

واستهدفت طائرات الاستطلاع، محيط موقع القدس، شمال غرب محافظة خانيونس، ومنزل الزميل الصحفي، محمد المصري بثلاثة صواريخ على الأقل، في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف مدينة غزة بمائة غارة جوية على عدة مناطق، حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، وتستمر الغارات المدفعية على الحدود الشرقية للقطاع.




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