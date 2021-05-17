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شؤون فلسطينية

السراج: نحتاج الوقود بشكل كبير لتشغيل المركبات ومضخات الصرف الصحي

السراج: نحتاج الوقود بشكل كبير لتشغيل المركبات ومضخات الصرف الصحي
رئيس بلدية غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس بلدية غزة، د.يحيى السراج، إن نقص الوقود يؤدي إلى تقنين واضح لتقديم الخدمة منها خدمة المياه حيث نحتاج الوقود بشكل كبير لتشغيل المركبات ومضخات الصرف الصحي وآبار المياه التي تم تشغيلها بشكل استثنائي

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في غزة، بأن هناك صعوبة في وصول العاملين للمحطة، وعديد السكان يعانون من نقص المياه

وشدد على أن الآليات التي تستخدماها البلديات هي متهالكة يزيد عمرها عن (25 عاماً) وهي تحتاج لاستبدال عاجل، مناشداً أحرار العالم للتعجيل في دعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمرار مقومات الحياة الأساسية للسكان.

وتابع: تعمل عمل طواقم البلديات تعمل على مدار 24 ساعة مع فرق الدفاع المدني والطوارئ الصحية، وبعض آليات القطاع الخاص والمتطوعين من سكان المدينة؛ هذا التكامل هو من يبقي الحياة في هذه المدينة ويعزز الصمود.

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