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دولي

بمبلغ 735 مليون دولار.. واشنطن تصادق على صفقة أسلحة للاحتلال

بمبلغ 735 مليون دولار.. واشنطن تصادق على صفقة أسلحة للاحتلال
قصف إسرائيلي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
وافقت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل.

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست)، بأن عدداً من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في الكونغرس عبروا عن معارضتهم للصفقة، بعدما تم إخطار الكونغرس بهذه الصفقة في 5 أيار/ مايو الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانا على الأراضي الفلسطينية، وخصوصا ضد قطاع غزة، وتتهمها جهات حقوقية دولية بارتكاب جرائم حرب.

ووقع 28 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي، الليلة الماضية، على عريضة دعوا فيها بايدن إلى وقف العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وشدد السيناتورات في العريضة، وبينهم بيرني ساندرز وإليزابيث وورن وجون أوسوف، على عدد الضحايا الكبير في قطاع غزة من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، وأشاروا إلى أن بينهم عددا كبيرا من الأطفال.

وأفادت وزارة الصحة، بغزة، باستشهاد 200 شخص، من بينهم 59 طفلا و35 امرأة و1305 إصابات بجروح مختلفة، لافتة إلى أنّ "العدد لا يزال مرشّحا للزيادة".

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