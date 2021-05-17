اللجنة القطرية توزع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمتضررين بغزة



















رام الله - دنيا الوطنأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة بدأت منذ صباح اليوم الاثنين عملية توزيع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمتضررين بفعل الظروف الحالية في قطاع غزة.وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية تقدم لذوي الشهداء في جميع محافظات قطاع غزة، ولأصحاب المنازل المهدمة بشكل كامل، وكذلك المنازل المتضررة بشكل جزئي بليغ وغير صالحة للسكن، وقد طالت هذه المساعدات المئات من عوائل الشهداء والأسر التي تضررت منازلها.وبيّن أن عملية التوزيع تتم من خلال نقاطع توزيع في المحافظات الخمس لقطاع غزة، بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.وأشار إلى أن هذه المساعدات العاجلة تأتي في سبيل التخفيف على أهالي الشهداء ولتمكين المتضررين من شراء المستلزمات الأساسية وتوفير الاحتياجات العاجلة أو دفع إيجارات السكن المؤقت وغيرها.وشدد على أن هذه المساعدات تندرج ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتدخل العاجل لمساندة سكان قطاع غزة والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة وللتخفيف من معاناتهم في مختلف مجالات الحياة.