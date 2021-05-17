عاجل

  • "الصحة" بغزة: نقل ثلاث إصابات من جرحى العدوان الإسرائيلي باتجاه مصر لاستكمال علاجاتهم

  • "الصحة" بغزة: نقل 3 إصابات من جرحى العدوان الإسرائيلي باتجاه جمهورية مصر العربية لاستكمال علاجاتهم

  • واشنطن بوست: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تنعى القائد بجناحها العسكري الشهيد حسام أبو هربيد

الجهاد الإسلامي تنعى القائد بجناحها العسكري الشهيد حسام أبو هربيد
القيادي في سرايا القدس أبو هربيد
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد في جناحها العسكري، سرايا القدس، الشهيد حسام أبو هربيد. 

جاء ذلك في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي تفاصيله:

بأسمى آيات الصمود والإباء تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، الأخ المجاهد القائد حسام محمد عثمان أبو هربيد "أبو عبيدة" (37 عاما) قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة، الذي استشهد وهو في معركة سيف القدس يتنقل بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ويتابع سير عمليات المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة. 

ارتقى شهيدنا المبارك أبو عبيدة مقبلاً غير مدبر، وهو الذي عرفه المجاهدون بصلابته في الدفاع عن أرضه وشعبه متمسكاً بسلاحه محباً لأهله وإخوانه متوحداً ومتعاوناً مع رفاق الدرب والسلاح في فصائل المقاومة. لقد كان الشهيد حسام نموذجاً في القيادة والجندية وفي أداء مهامه وواجباته . 

إننا إذ نحسبه شهيداً عند الله تعالى فإننا نؤكد أن المقاومة مستمرة وباقية وأن حسم الصراع لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال ورحيله عن كل شبر من أرضنا. 

رحم الله القائد المجاهد حسام الذي يلتحق اليوم بإخوانه الشهداء راضياً مرضياً ..

نسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة والرضوان وأن يسكنه الفردوس الأعلى . 

وَإنَّا على درب الشهداء لسائرون

أخبار ذات صلة

صور.. نقل ثلاث إصابات من جرحى العدوان الإسرائيلي باتجاه مصر لاستكمال علاجاتهم

صور.. نقل ثلاث إصابات من جرحى العدوان الإسرائيلي باتجاه مصر لاستكمال علاجاتهم

اللجنة القطرية توزع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمتضررين بغزة

اللجنة القطرية توزع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمتضررين بغزة

واشنطن تعمل &#34;خلف الكواليس&#34;.. مساع دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

واشنطن تعمل "خلف الكواليس".. مساع دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

غزة: إنجاز الإصلاحات اللازمة بخطوط نقل التيار الكهربائي المتضررة نتيجة تدمير برج الجلاء

غزة: إنجاز الإصلاحات اللازمة بخطوط نقل التيار الكهربائي المتضررة نتيجة تدمير برج الجلاء

النخالة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القطري بشأن الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار

النخالة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القطري بشأن الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن لمدة سبعة سنوات ونصف لمدان

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن لمدة سبعة سنوات ونصف لمدان

فيديو.. إصابة ثمانية إسرائيليين بقصف المقاومة لمدينة اسدود

فيديو.. إصابة ثمانية إسرائيليين بقصف المقاومة لمدينة اسدود

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة القطرية توزع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمتضررين بغزة

اللجنة القطرية توزع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمتضررين بغزة

غزة: إنجاز الإصلاحات اللازمة بخطوط نقل التيار الكهربائي المتضررة نتيجة تدمير برج الجلاء

غزة: إنجاز الإصلاحات اللازمة بخطوط نقل التيار الكهربائي المتضررة نتيجة تدمير برج الجلاء

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن لمدة سبعة سنوات ونصف لمدان

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن لمدة سبعة سنوات ونصف لمدان

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

بداية جنين تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

بداية جنين تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

جمال الطويل: لن نهدأ في الضفة حتى تهدأ غزة وتحقق أهدافها

جمال الطويل: لن نهدأ في الضفة حتى تهدأ غزة وتحقق أهدافها

الغرفة التجارية في غزة: الوضع ينذر بكارثة ونطالب بهدنة إنسانية عاجلة

الغرفة التجارية في غزة: الوضع ينذر بكارثة ونطالب بهدنة إنسانية عاجلة

الديمقراطية: حان الوقت لوضع سد أمام إسرائيل لنسف قانون القومية وقانون الضم

الديمقراطية: حان الوقت لوضع سد أمام إسرائيل لنسف قانون القومية وقانون الضم

منوعات

بيلا حديد عارضة الأزياء العالمية.. تنزل الى الشارع دعما للقضية الفلسطينية

بيلا حديد عارضة الأزياء العالمية.. تنزل الى الشارع دعما للقضية الفلسطينية

نشوى مصطفى تدعو للصلح بين مها أحمد والسقا وكرارة

نشوى مصطفى تدعو للصلح بين مها أحمد والسقا وكرارة

شاهد: مها أحمد تفتح النار على أحمد السقا وأمير كرارة

شاهد: مها أحمد تفتح النار على أحمد السقا وأمير كرارة

حقيقة تسريبات زين كرزون ...وتعلق:&#34; ليه نعمل شوشرة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين&#34;

حقيقة تسريبات زين كرزون ...وتعلق:" ليه نعمل شوشرة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين"

وفاة النجمة الكوميدية فاتن فتحي.. بطلة مشهد :&#34; مين اللي كل الجبنة&#34;

وفاة النجمة الكوميدية فاتن فتحي.. بطلة مشهد :" مين اللي كل الجبنة"

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق &#34;يا عفو الله&#34;

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق "يا عفو الله"

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

عربي

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"