غزة: إنجاز الإصلاحات اللازمة بخطوط نقل التيار الكهربائي المتضررة نتيجة تدمير برج الجلاء

أفادت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الاثنين، بأن طواقمها انتهت من إنجاز الإصلاحات اللازمة في خطوط نقل التيار الكهربائي وشبكة كهرباء الضغط العالي المتضررة نتيجة تدمير برج الجلاء وسط مدينة غزة.





وتم عزل البرج وإعادة ربط الخطوط وتأهيل الشبكة مجدداً في وقت قياسي، نظراً لكون تلك الخطوط كانت ترزح تحت أطنان من الركام.





وسيتم خلال الساعات القليلة القادمة تغذية كل من المنطقة التجارية والسكنية التي كانت تتغذى من تلك الشبكة، ومن أبرزها: (برج الوطن، برج الماسة، بناية شركة جوال، عمارة جاد، عمارة الرحاب، المنطقة السكنية والتجارية غرب شركة جوال).













رام الله - دنيا الوطن