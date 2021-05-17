محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن لمدة سبعة سنوات ونصف لمدان





و قضت المحكمة عليه بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني وعن جرم تعاطي المواد المخدرة حكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ولكون المدان شاب في مقتبل العمر وابداءه الندم فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح سبعة سنوات ونصف والغرامة سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني ومصادر المادة المضبوطة وإتلافها.



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ر،س)عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.