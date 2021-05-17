فيديو.. إصابة ثمانية إسرائيليين بقصف المقاومة لمدينة اسدود

أفادت صحيفة (معاريف)، اليوم الاثنين، بأن ثمانية إسرائيليين أصيبوا في أسدود، بعد وابل صواريخ أطلق مؤخرا من قطاع غزة.





وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت توجيه ضربةً صاروخيةً بعشرات الصواريخ، لمدن اسدود وعسقلان وبئر السبع، "رداً على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة".





وقصفت كتائب القسام، "نتيفوت" وقاعدتي "حتسريم" و"تسيلم" العسكريتين برشقات صاروخية.





كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها استهدفت أيضا، مدينة أسدود برشقة صاروخية كبيرة.





وأعلنت سرايا القدس استهداف هرتسيليا شمال تل أبيب، برشقة صاروخية كبيرة.













رام الله - دنيا الوطن