الاحتلال يبلغ مؤسسات أممية بنيته قصف مدرستين بمحيط مسجد فلسطين بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي، أبلغ مؤسسات أممية بنيته قصف مدرستي البراق والأقصى، في محيط مسجد فلسطين.وأضاف في تصريح صحفي، بأن المدرستين هما ضمن المراكز المعدة للإيواء، وإحداثياتها موجودة مسبقا لدى الجهات الدولية.وشدد على أن خطوة الاحتلال تعني ازدياداً في وتيرة الجرأة على قصف الأعيان المدنية المحمية بقوة القانون، داعية المؤسسات الدولية لتحمل مسئولياتها في حماية هذين المدرستين، ومنع الاحتلال من تنفيذ تهديده.