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شؤون فلسطينية

برشقةٍ صاروخيةٍ.. كتائب القسام تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة

برشقةٍ صاروخيةٍ.. كتائب القسام تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة
بارجة إسرائيلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ظهر اليوم الاثنين، استهداف بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقةٍ صاروخيةٍ.

وكانت كتائب القسام، أعلنت البدء بردٍ صاروخيٍ كبير، "رداً على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية والعدوان المتواصل على شعبنا".

وعقب إعلان القسام، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن مدن أسدود وبئر السبع وعسقلان، تعرضت لضربات صاروخية ثقيلة ومكثفة من غزة.

وأعلنت كتائب القسام بأنها جددت قصف كيبوتس "إيرز" بقذائف الهاون، وقاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدف مدينتي سديروت ونتيفوت وشعار هنيغف برشقات صاروخية مكثفة.

واستشهد ستة مواطنين خلال الساعات الأخيرة، في القطاع، إثر عدة استهدافات لطائرات الاحتلال في مناطق متفرقة.

كما شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، غارات قوية وكبيرة في مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت طرقاً ومقار حكومية ومنازل.

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