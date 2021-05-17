جمال الطويل: لن نهدأ في الضفة حتى تهدأ غزة وتحقق أهدافها





رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) في مدينة رام الله الشيخ جمال الطويل أن على الضفة ألا تهدأ حتى تهدأ غزة وتحقق أهدافها، مبينا أن الاحتلال يضغط على القيادة بدماء الأطفال والنساء وسط تواطؤ دولي مريب.و قال الطويل: "إن الكلمة للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، داعيا لعدم خذلان غزة وعدم تسليمها للأعداء وإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال حتى يكفوا عن عدوانهم ويرفعوا أيديهم عن المسجد الأقصى والشيخ جراح وقدسنا المحتلة".و أضاف" يا أمتنا العربية والإسلامية و يا أحرار العالم غزة تقود المعركة بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عنكم ودفاعا عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان وانقاذا لغزة وأطفالها من تحت الركام، داعيًا كل الأحرار والشرفاء في العالم للذهاب لغزة والتبرع بأموالهم ومعداتهم وخبراتهم وكل ما يملكون".وشدد الطويل على استمرار مناصرة المقاومة، داعيا للانضمام للمسيرة الحاشدة اليوم بعد صلاة العصر تمام الساعة الخامسة من نقطة الاشتباك مع الاحتلال في مدخل البيرة الشمالي في بيت ايل.وتتواصل في الضفة الغربية الدعوات لمقاومة الاحتلال واستهداف المستوطنين والاشتباك مع المحتل على الحواجز ونقاط التماس لمشاركة غزة في المعركة التي تخوضها دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى.